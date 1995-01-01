Универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с механизмом наклона центральной колонны предназначен для стабилизации изображения при фотосъёмке камерами весом до 5 кг. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 25, 22, 19 и 16 мм), а цанговые зажимы секций – из прочного ABS пластика. Максимальная высота 187 см.

Надежная и быстрая фиксация камеры

Съёмная шаровая голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Винтовое крепление головки имеет резьбу 3/8“. Независимый фиксатор горизонтального панорамирования. В основании головки нанесена шкала, которая позволяет отслеживать углы поворота. Головка оснащена быстросъёмной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадание. Винт для крепления оборудования с резьбой 1/4“. Размер площадки 45 х 54 мм.

Механизм наклона и поворота центральной колонны

Особенностью штатива Штатив Falcon Eyes Hangman 165 BH1 является возможность установки центральной колонны в горизонтальное положение и поворота её относительно оси штатива на 360°. Для этого нужно просто вывести колонну в максимально верхнее положение и повернуть её на 90° с последующей фиксацией зажимным винтом. Колонна реверсивная, перевернув её на 180°, можно производить съёмку с самой нижней точки. Все манипуляции с колонной — перевод и фиксация в горизонтальном положении, «переворот» колонны на 180° - не требуют разборки или применения ключей и инструментов.

Центральная колонна

Площадка для установки головки для камеры снабжена винтом с резьбой 3/8“. Для предотвращения жёсткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца. Для дополнительного усиления в основании колонны находится съёмный крюк для груза.

Четыре секции ног

Четыре секции ножек штатива изготовлены из алюминиевого сплава. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление ржавчине, а большой диаметр секций позволяет уменьшить вибрацию. Диаметр ножек штатива — 25, 22, 19 и 16 мм. Секции ног надежно фиксируются цанговыми замками из ABS пластика. Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона которые расположены на верхних секциях ножек — у их основания. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Механизм фиксации и шарнир наклона ножек изготовлены на высокоточном CNC оборудовании. Все три верхние секции ножек снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. На концах штативных ног размещены пятки с резиновыми наконечниками и металлическими шипами.

2 в 1: штатив легко преобразуется в монопод

Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 173 до 89 см, который незаменим в репортажных съемках.

Пузырьковый уровень и компас

Штатив оборудован пузырьковыми уровнями и компасом, которые установлены в основании штатива. Выставить камеру в горизонтальной плоскости и ориентировать её относительно сторон света не составит труда.

Чехол для транспортировки

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнём.