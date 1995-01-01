Профессиональный штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH2 предназначен для стабилизации установленной фото- или видеокамеры с обвесом не более 8 кг. Особенностью штативов серии Falcon Eyes Hangman является то, что центральная колонна может быстро переставляться из вертикального положения в горизонтальное, т.е. быть повернутой на 90°, позволяя камере занимать различные ракурсы, в том числе сверху над объектом съемки. Такая позиция камеры подойдет для предметной съемки или макросъемки. Кроме того, реверсивная центральная колонна, перевернутая на 180°, даст возможность устойчиво снимать с самых нижних ракурсов.

Штатив подходит для большинства популярных фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и множества других производителей. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4".

Алюминиевый штатив-тренога

Универсальный штатив представляет собой 4-секционную треногу со съемной центральной колонной. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок Ø25/22/19/16 мм, которые соединены между собой цанговыми зажимами из прочного ABS пластика.

Высота штатива регулируется выдвижением телескопических секций и ходом центральной колонны от 35 до 150 см.

Ножки штатива могут быть реверсивно сложены для транспортировки. Благодаря такой конструкции штативу имеет длину всего 44 см.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона, которые закрепляют положение каждой ноги независимо друг от друга. Это дает возможность разместить штатив на самых разнообразных опорах и в узком пространстве – на ступенях, камнях или других сложных поверхностях.

Ножки снабжены накладками-рукавами из вспененного материала для надежного и комфортного удержание штатива в руке.

На концах штативных ног размещены пятки с металлическими шипами, которые защищены сверху резиновыми наконечниками. Металлические шипы предназначены для установки штатива на мягкую поверхность (грунт или снег). Резиновые наконечники используются для размещения на ровных поверхностях, как в помещении, так и на выезде.

Съемная центральная колонна

Съемная центральная колонна может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положениях.

Профильная труба колонны диаметром 24 мм имеет специальное сечение для предотвращения проворачивания колонны в основании штатива.

Ход центральной колонны 26 см.

Центральная колонна оснащается шаровой головкой с тремя пузырьковыми уровнями для выравнивания камеры, быстросъемной штативной площадкой и предохранителем, предотвращающим ее случайное выпадение вместе с камерой во время установки.

Съемная шаровая головка обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением.

Для увеличения устойчивости штатива, на противоположном конце центральной колонны предусмотрен крюк для подвешивания груза, например, подойдет мешок для песка Falcon Eyes SP-BG10.

Плавное панорамирование

Штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH2 помогает выполнять плавное горизонтальное и вертикальное панорамирование. Усилие при горизонтальном вращении камеры регулируется в широких пределах рукояткой фиксатора шара, на которую для удобства нанесены специальные метки.

В основании головки нанесена шкала для отслеживания углов поворота при панорамировании. Независимый фиксатор горизонтального панорамирования предотвращает случайное проворачивание.

Быстрая установка камеры

Быстросъемная штативная площадка 42х50 мм поможет быстро установить камеру на штатив и запечатлеть каждый неповторимый момент.

На площадке размещен винт для крепления оборудования с резьбой 1/4“. Приобретя дополнительно адаптер для смартфона, например, Falcon Eyes PhoneHolder 160F, фотограф или видеограф получит возможность также установить смартфон на штатив.

Площадка оснащена резиновыми накладками, защищающими камеру от царапин.

Для балансировки камеры штативную площадку можно смещать в пределах 20мм.

2 в 1: штатив легко преобразуется в монопод

Штатив легко превращается в монопод, образуемый из съемной ноги с присоединенным винтом от центральной колонны. Монопод удобно использовать для быстрого перемещения, например, во время репортажных съемок в толпе. Длина монопода – от 40 до 120 см.

Чехол для транспортировки

Для переноски и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии и с регулируемым по длине наплечным ремнём. Вес комплекта в чехле – 1.8 кг.