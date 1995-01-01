Держатель Falcon Eyes FTRH-03 для отражателей, 70-175 см
Код товара:УТ-00029749
Артикул:20216
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.000
Описание
Держатель отражателя с креплением на стандартную стойку (5/8"). Крепежный узел с шаровым поворотным механизмом позволит расположить штангу держателя под любым углом относительно стойки. Длина телескопической штанги от 70 до 175 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя. Штанга, крепежный узел и зажимная рукоятка изготовлены из металла.
Вес: 0.96 кг