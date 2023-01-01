Держатель отражателя с креплением на стандартную стойку (5/8"). Крепежный узел с шаровым поворотным механизмом позволит расположить штангу держателя под любым углом относительно стойки. Длина телескопической штанги от 70 до 175 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя. Штанга, крепежный узел и зажимная рукоятка изготовлены из металла.