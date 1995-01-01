Главная страница Осветительное оборудование Держатели Держатель Falcon Eyes FTRH-03 для отражателей, 70-175 см

Держатель Falcon Eyes FTRH-03 для отражателей, 70-175 см

<











>







Код товара: УТ-00029749 Артикул: 20216 Код товара: УТ-00029749 Артикул: 20216 Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.000 Описание Держатель отражателя с креплением на стандартную стойку (5/8"). Крепежный узел с шаровым поворотным механизмом позволит расположить штангу держателя под любым углом относительно стойки. Длина телескопической штанги от 70 до 175 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя. Штанга, крепежный узел и зажимная рукоятка изготовлены из металла. Вес: 0.96 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.