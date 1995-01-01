Falcon Eyes FLC-22 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 22 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта.

Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.

Индекс цветопередачи CRI ˃90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8". Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.

Характеристики:

Потребляемая мощность: 22 Вт

Модель лампы: NG954H-22W

Цветовая температура: 5400 К

Угол светового пучка: 120°

Индекс цветопередачи: (CRI) 90+

Внешний диаметр осветителя: 200 мм

Внутренний диаметр осветителя: 125 мм

Длина штанги: 200 мм

Питание ~220-240 В / 50 Гц