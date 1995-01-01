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Осветитель Falcon Eyes FLC-22, флюоресцентный кольцевой

  • FLC-22, флюоресцентный кольцевой
  • FLC-22, флюоресцентный кольцевой
  • FLC-22, флюоресцентный кольцевой
Код товара:УТ-00035273
Артикул:14773

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes FLC-22 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 22 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта.

Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно.

Индекс цветопередачи CRI ˃90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8". Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.

Характеристики:

Потребляемая мощность: 22 Вт
Модель лампы: NG954H-22W
Цветовая температура: 5400 К
Угол светового пучка: 120°
Индекс цветопередачи: (CRI) 90+
Внешний диаметр осветителя: 200 мм
Внутренний диаметр осветителя: 125 мм
Длина штанги: 200 мм
Питание ~220-240 В / 50 Гц