Описание

Ножки стойки-треноги Falcon Eyes FlatStand 2400BAC в сложенном состоянии находятся в одной плоскости, таким образом, в кофре может поместиться в два раза больше стоек-треног такой конструкции! Толщина стойки в сложенном состоянии всего 6 см! С помощью встроенного клипсового механизма эти стойки-треноги можно соединять друг с другом, быстро подготавливая или освобождая пространство для съемки. Диаметр ножек 19 мм.

Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC нисколько не уступает «классической» конструкции в своем основном назначении - оставаться надежной опорой для аппаратуры и гасить вибрации. Допустимая вертикальная нагрузка – 4 кг.

Амортизация

Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность дорогостоящей техники от резкого удара при непреднамеренном, резком ее «сложении». Все секции, ноги стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы – из прочного, утолщенного ABC-пластика.

Шаровая голова

Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC укомплектована съемной пластиковой шаровой головкой для цифровых камер, с возможностью поворота установочной площадки на 90°. Диаметр 40 мм. Крепится на резьбу 1/4” на шпиготе (бронза) стойки, посадочный винт на площадке – 1/4”.