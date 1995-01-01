Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC, 247 см, до 4 кг, воздушный амортизатор
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Характеристики
Описание
Ножки стойки-треноги Falcon Eyes FlatStand 2400BAC в сложенном состоянии находятся в одной плоскости, таким образом, в кофре может поместиться в два раза больше стоек-треног такой конструкции! Толщина стойки в сложенном состоянии всего 6 см! С помощью встроенного клипсового механизма эти стойки-треноги можно соединять друг с другом, быстро подготавливая или освобождая пространство для съемки. Диаметр ножек 19 мм.
Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC нисколько не уступает «классической» конструкции в своем основном назначении - оставаться надежной опорой для аппаратуры и гасить вибрации. Допустимая вертикальная нагрузка – 4 кг.
Амортизация
Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность дорогостоящей техники от резкого удара при непреднамеренном, резком ее «сложении». Все секции, ноги стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы – из прочного, утолщенного ABC-пластика.
Шаровая голова
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC укомплектована съемной пластиковой шаровой головкой для цифровых камер, с возможностью поворота установочной площадки на 90°. Диаметр 40 мм. Крепится на резьбу 1/4” на шпиготе (бронза) стойки, посадочный винт на площадке – 1/4”.
- Максимальная нагрузка 4 кг
- Количество секций 4
- Максимальная рабочая высота 240 см
- Минимальная рабочая высота 92 см
- Длина в сложенном виде 82 см
- Размах треноги 86 см
- Диаметр ножек 19 мм
- Диаметр секций 25, 22, 19, 16 мм
- Материал секций: алюминий
- Шпигот: Ø 5/8“, резьба 1/4“ и 3/8“
- Амортизация: воздушный амортизатор
- Материал зажимов: нейлон с волокнистым наполнителем
- Вес: 1.21 кг