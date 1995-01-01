Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5 x 17 см с регулируемой цветовой температурой, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.

Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света панели со сверхъяркими светодиодами с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, потребляемая мощность составляет 36 Вт.

Стабильная цветовая температура 5600±200К, даже при изменении яркости. В комплекте конверсионный фильтр 3200 К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются в направляющие осветителя.

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей) на расстоянии до 50 м: удаленного включения/выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 10-100 с шагом 1.

Быстросъемные четырехлепестковые шторки помогут ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

На задней панели прибора находится большой ЖК экран с 4-разрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль, приобретаемую отдельно).

На задней панели осветителя находятся отсеки для установки аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В (батареи приобретаются отдельно). В условиях стационарной съемки осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.