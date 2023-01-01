Описание

Софтбокс FEA-SBII 7575 BW – новый световой квадратный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока.

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы квадратной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 75х75см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Байонет Bowens

Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens. Популярное крепление Bowens поможет установить софтбокс практически на любые осветители Falcon Eyes и осветители других торговых марок, с соответствующим байонетом. Для установки FEA-SBII BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать дополнительно приобретаемые переходные кольца диаметром 142 мм.

Равномерный световой поток

Тент-отражатель софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с внутренней серебристой светоотражающей поверхностью. Серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение светового потока внутри софтбокса с минимальными потерями на светоотражение.

Двойное рассеивание

Внешний и внутренний рассеиватели изготовлены из специальной синтетическиой ткани (производство Корея), которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными.. Внешний тканевый рассеиватель надевается на край тента отражателя и закрепляется «липучками». Внутренний – закрепляется при помощи резинок карабинчиками.

Быстрая сборка и удобное использование

Сборка софтбокса занимает не больше пары минут. Спицы вставляются одним концом в отверстия байонетного кольца, другим – в кармашки по углам тента-отражателя. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые кармашки софтбокса и облегчают сборку конструкции. Одна из четырех спиц закрепляется в кармашке при помощи «липучки», чтобы обеспечить правильное и безопасное натяжение тента. Софтбокс, установленный на осветительном приборе, способен поворачиваться на 360 градусов без демонтажа, выбранное положение фиксируется винтом на кольце-адаптере.

Надежность и долговечность

Детали каркаса софтбокса изготовлены из метала, спицы – из стали с алюминиевыми наконечниками, байонетное кольцо и кольцо-адаптер — из легкого авиационного алюминия. Прочная ткань тента-отражателя софтбокса рассчитана на множество сборок и разборок оборудования, что обеспечит надежное и долговечное использование модификатора.