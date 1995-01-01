Софтбокс FEA-SBII 50200 BW – новый световой прямоугольный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens.

Узкий софтбокс (стрипбокс) помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Благодаря узкой форме он хорошо подходит для имитации узкой полосы света от зашторенного окна или приоткрытой двери. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбокс вращается в креплении, поэтому поток света можно направлять горизонтально, вертикально или по диагонали. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Стрипбоксы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, в том числе ростовых портретов и крупных предметов. Например, в предметной съемке они часто применяются в фотографировании бутылок и ваз из-за умения создавать узкий вертикальный блик. Размер софтбокса 50 х 200 см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Байонет Bowens

Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens. Популярное крепление Bowens поможет установить софтбокс практически на любые осветители Falcon Eyes и осветители других торговых марок, с соответствующим байонетом. Для установки FEA-SBII BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать дополнительно приобретаемые переходные кольца диаметром 142 мм.

Равномерный световой поток

Тент-отражатель софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с внутренней серебристой светоотражающей поверхностью. Серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение светового потока внутри софтбокса с минимальными потерями на светоотражение.

Двойное рассеивание

Внешний и внутренний рассеиватели изготовлены из специальной синтетической ткани (производство Корея), которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными. Внешний тканевый рассеиватель надевается на край тента отражателя и закрепляется «липучками». Внутренний – закрепляется при помощи резинок небольшими карабинчиками.

Быстрая сборка и удобство использования

Сборка софтбокса занимает не больше пары минут. Спицы вставляются одним концом в отверстия байонетного кольца, другим – в кармашки по углам тента-отражателя. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые кармашки софтбокса и облегчают сборку конструкции. Одна из четырех спиц закрепляется в кармашке при помощи «липучки», чтобы обеспечить правильное и безопасное натяжение тента. Софтбокс, установленный на осветительном приборе, способен поворачиваться на 360 градусов без демонтажа, выбранное положение фиксируется винтом на кольце-адаптере.

Надежность и долговечность

Детали каркаса софтбокса изготовлены из метала, спицы – из стали с алюминиевыми наконечниками, байонетное кольцо и кольцо-адаптер — из легкого авиационного алюминия. Прочная ткань тента-отражателя софтбокса рассчитана на множество сборок и разборок оборудования, что обеспечит надежное и долговечное использование модификатора.

Осветитель и стойка не входят в комплект, демонстрируются для масштаба.