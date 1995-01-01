Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
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Характеристики
Описание
Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне.
Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью.
Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура.
В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять масок гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно.
Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.
Особенности
- фокусировка светового потока
- создание фоновых эффектов
- сменный байонет Bowens
- набор цветных фильтров
- набор металлических пластинок с вытесненным рисунком
Характеристики:
- Байонет: Bowens (сменный, 152 мм)
- Диаметр линзы: 93 мм
- Общая длина насадки: 290 мм
- Диаметр насадки: 170 мм
- Маски гобо: 5 шт в комплекте (10 рисунков)
- Цветные фильтры: 5 шт в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый)
- Материал: алюминиевый сплав, сталь
- Вес насадки (без упаковки): 1.75 кг
- Размер упаковки: 310 х 240 х 200 мм
- Вес с упаковкой: 2.5 кг
Комплектация
- Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW
- Рамка для масок гобо
- Маски гобо - 10 шт
- Цветные фильтры - 5 шт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон