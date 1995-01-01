Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне.

Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью.

Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура.

В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять масок гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно.

Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.

Особенности

фокусировка светового потока

создание фоновых эффектов

сменный байонет Bowens

набор цветных фильтров

набор металлических пластинок с вытесненным рисунком

Характеристики:

Байонет: Bowens (сменный, 152 мм)

Диаметр линзы: 93 мм

Общая длина насадки: 290 мм

Диаметр насадки: 170 мм

Маски гобо: 5 шт в комплекте (10 рисунков)

Цветные фильтры: 5 шт в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый)

Материал: алюминиевый сплав, сталь

Вес насадки (без упаковки): 1.75 кг

Размер упаковки: 310 х 240 х 200 мм

Вес с упаковкой: 2.5 кг

Комплектация