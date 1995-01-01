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Оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST BW (светофильтры, гобо)

  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
  • FEA-OST BW (светофильтры, гобо)
Код товара:УТ-00039906
Артикул:25168

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Насадка Falcon Eyes FEA-OST BW имеет встроенную линзовую оптическую систему (конденсор) с фокусировкой пучка света. Широко применяется в фотостудиях с целью создания светового или цветового акцента на объекте съемки или фоне.

Насадка устанавливается на источник моделирующего, фонового или контрового света. Оптический тубус служит для создания художественных эффектов с помощью направленного пучка света, механизм фокусировки позволяет задать необходимую резкость границ светового потока, угол выходящего пучка не изменяется. Многолинзовый конденсор проецирует луч с равномерной плотностью.

Набор цветных фильтров и металлические пластинки с фигурными рисунками помогут реализовать любое творческое решение, цветные фильтры и маски можно использовать одновременно. При использовании масок возможна регулировка степени размытия границ формируемого контура.

В комплекте пять цветных фильтров (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый) и пять масок гобо (на каждой пластине по две маски). Дополнительные маски гобо можно изготовить самостоятельно.

Благодаря корпусу с конвекционным охлаждением насадку можно использовать с галогенными осветителями (не рекомендуется продолжительное использование с лампами большой мощности). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Хвостовик сменный, в комплекте кольцо с байонетом Bowens, отдельно приобретаются сменные переходники с диаметром 152 мм для установки на студийное оборудование Hensel, Bowens, MultiBlitz, BronColor и т. д. Длина насадки 290 мм, диаметр линзы 93 мм.

Особенности

  • фокусировка светового потока
  • создание фоновых эффектов
  • сменный байонет Bowens
  • набор цветных фильтров
  • набор металлических пластинок с вытесненным рисунком

Характеристики:

  • Байонет: Bowens (сменный, 152 мм)
  • Диаметр линзы: 93 мм
  • Общая длина насадки: 290 мм
  • Диаметр насадки: 170 мм
  • Маски гобо: 5 шт в комплекте (10 рисунков)
  • Цветные фильтры: 5 шт в комплекте (зеленый, синий, желтый, красный, оранжевый)
  • Материал: алюминиевый сплав, сталь
  • Вес насадки (без упаковки): 1.75 кг
  • Размер упаковки: 310 х 240 х 200 мм
  • Вес с упаковкой: 2.5 кг

Комплектация

  • Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST BW
  • Рамка для масок гобо
  • Маски гобо - 10 шт
  • Цветные фильтры - 5 шт
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон