Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R



Код товара: УТ-00023522 Артикул: 14535 Код товара: УТ-00023522 Артикул: 14535 Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Равномерное распределение дыма Отсутствие запаха гари Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке Низкое потребление жидкости Компактный размер Пульт ДУ в комплекте Мощность 1200 Ватт Товар не найден Задать вопрос Описание Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Ключевые особенности: Равномерное распределение дыма

Отсутствие запаха гари

Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду

Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке

Низкое потребление жидкости

Компактный размер Технические характеристики: Мощность нагревателя 1200 Вт

Время разогрева 5-8 мин

Область покрытия 300 м³/мин

Питание 220 В, 50/60 Гц

Управление беспроводной пульт ДУ

Дальность действия беспроводного пульта до 60 м

Материал корпуса металл

Размер генератора 465х255х195 мм

Размер упаковки 520х325х260 мм

Вес генератора 5 кг

Вес с упаковкой 6,9 кг Видео Наш обзор

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