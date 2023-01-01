Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R
Код товара : УТ-00023522
Артикул : 14535
10 260 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.
Ключевые особенности:
- Равномерное распределение дыма
- Отсутствие запаха гари
- Низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду
- Пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке
- Низкое потребление жидкости
- Компактный размер
Технические характеристики:
- Мощность нагревателя 1200 Вт
- Время разогрева 5-8 мин
- Область покрытия 300 м³/мин
- Питание 220 В, 50/60 Гц
- Управление беспроводной пульт ДУ
- Дальность действия беспроводного пульта до 60 м
- Материал корпуса металл
- Размер генератора 465х255х195 мм
- Размер упаковки 520х325х260 мм
- Вес генератора 5 кг
- Вес с упаковкой 6,9 кг