Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28
Код товара:УТ-00085891
Артикул:14742
Товар не найден
Описание
Муфта Falcon Eyes EC-28 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (19, 22, 25, 28 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Изготовлена из прочного удароустойчивого пластика, подпружиненный зажим с рукоятками работающими по принципу накидного гаечного ключа.
Характеристики:
- Диаметр отверстий для труб: 19, 22, 25, 28 мм
- Материал: пластик
- Вес: 0,38 кг