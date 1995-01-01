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Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28

  • EC-28
  • EC-28
  • EC-28
Код товара:УТ-00085891
Артикул:14742

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Муфта Falcon Eyes EC-28 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (19, 22, 25, 28 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Изготовлена из прочного удароустойчивого пластика, подпружиненный зажим с рукоятками работающими по принципу накидного гаечного ключа.

Характеристики:
  • Диаметр отверстий для труб: 19, 22, 25, 28 мм
  • Материал: пластик
  • Вес: 0,38 кг