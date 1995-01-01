Муфта поворотная Falcon Eyes EC-28

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Код товара: УТ-00085891 Артикул: 14742 Код товара: УТ-00085891 Артикул: 14742 Муфта Falcon Eyes EC-28 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (19, 22, 25, 28 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Товар не найден Задать вопрос Описание Муфта Falcon Eyes EC-28 поворотная предназначена для использования со штангами различных диаметров (19, 22, 25, 28 мм). Муфта позволит соединить две трубы (например: стойку и штангу) в нужном положении и под различными углами. Изготовлена из прочного удароустойчивого пластика, подпружиненный зажим с рукоятками работающими по принципу накидного гаечного ключа. Характеристики: Диаметр отверстий для труб: 19, 22, 25, 28 мм

19, 22, 25, 28 мм Материал: пластик

пластик Вес: 0,38 кг Видео Наш обзор

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