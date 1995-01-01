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Радиосинхронизатор Falcon Eyes DMT-4, приемник + передатчик, универсальный

  • DMT-4, приемник + передатчик, универсальный
  • DMT-4, приемник + передатчик, универсальный
  • DMT-4, приемник + передатчик, универсальный
Код товара:УТ-00031001
Артикул:23535

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Система радиосинхронизации DMT-4 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Скорость синхронизации до 1/200 секунды. Дальность действия – до 35 м.

Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний.

Новая 16-канальная версия комплекта синхронизации Falcon Eyes DMT-4 совместима с 4-канальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с 4-канальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:

  • 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике;
  • 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике.

Характеристики:

  • Количество каналов 16
  • Питание передатчика батарейка 12 В, тип 23A, 1 шт.
  • Питание приемника батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт.
  • Интерфейс передатчика розетка микро-джек 2,5 мм
  • Интерфейс приемника вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
  • Минимальная скорость синхронизации до 1/200 с
  • Рабочая частота 433 МГц
  • Радиус действия до 35 метров