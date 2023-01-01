Радиосинхронизатор Falcon Eyes DMT-4, приемник + передатчик, универсальный
Код товара : УТ-00031001
Артикул : 23535
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Система радиосинхронизации DMT-4 состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Возможность работы на 16 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Скорость синхронизации до 1/200 секунды. Дальность действия – до 35 м.
Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник при срабатывании затвора. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний.
Новая 16-канальная версия комплекта синхронизации Falcon Eyes DMT-4 совместима с 4-канальными синхронизаторами DMT-4. Для работы с 4-канальным приемником/передатчиком используйте следующие настройки переключателя каналов:
- 1 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 2 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике;
- 2 переключатель на 4-канальном передатчике/приемнике соответствует 3 переключателю на 16-канальном передатчике/приемнике.
Характеристики:
- Количество каналов 16
- Питание передатчика батарейка 12 В, тип 23A, 1 шт.
- Питание приемника батарейки 3 В, тип AAA, 2 шт.
- Интерфейс передатчика розетка микро-джек 2,5 мм
- Интерфейс приемника вилка мини-джек 3,5 мм, в комплекте переходник на джек 6,35 мм
- Минимальная скорость синхронизации до 1/200 с
- Рабочая частота 433 МГц
- Радиус действия до 35 метров