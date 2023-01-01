Описание

Falcon Eyes DigiPrint-3060 (C-155) - хлопковый фон с абстрактным рисунком (оттенок фона на фотографии может отличаться от реального). Рисунок наносят с помощью широкоформатного плоттера с цифровой печатью высокого разрешения. Все партии совпадают по текстуре и цвету.

Муслин — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах. Муслин хорошо подходит для драпировки, это натуральное свойство ткани успешно применяется в фотографии для создания более естественного и привычного для человеческого взгляда фона.

Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.

Размеры: 3 х 6 м

Плотность: 140 г/м²

Вес: 2.5 кг