Falcon Eyes DigiPrint-3060 (C-185) хлопковый фон с абстрактным рисунком (оттенок фона на фотографии может отличаться от реального). Рисунок наносят с помощью широкоформатного плоттера с цифровой печатью высокого разрешения. Все партии совпадают по текстуре и цвету. . Ширина 3,0 м, длина 6,0 м

Муслин — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна.

Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.

Муслин хорошо подходит для драпировки, это натуральное свойство ткани успешно применяется в фотографии для создания более естественного и привычного для человеческого взгляда фона.

Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки