Шторки Falcon Eyes DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлекторов 18-22 см
Код товара : УТ-00034319
Артикул : 15188
2 850 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.070
Описание
Falcon Eyes DEA-BHC – универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с цветными фолиевыми фильтрами. Цвета фильтров: жёлтый, красный, синий и белый рассеивающий. Данный набор устанавливается на любой рефлектор диаметром от 180 до 220 мм. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла, крепление шторок производится с помощью двух винтов по углам.