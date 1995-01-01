Шторки Falcon Eyes DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлекторов 18-22 см

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Код товара: УТ-00034319 Артикул: 15188 Код товара: УТ-00034319 Артикул: 15188 Вес (брутто), кг 1.070 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.070 Описание Falcon Eyes DEA-BHC – универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с цветными фолиевыми фильтрами. Цвета фильтров: жёлтый, красный, синий и белый рассеивающий. Данный набор устанавливается на любой рефлектор диаметром от 180 до 220 мм. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла, крепление шторок производится с помощью двух винтов по углам. Видео Наш обзор

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