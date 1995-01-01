Шторки Falcon Eyes DEA-BHC с сотами и фильтрами для рефлекторов 18-22 см
Код товара:УТ-00034319
Артикул:15188
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг1.070
Описание
Falcon Eyes DEA-BHC – универсальный набор, включающий четырехлепестковые шторки и соты с цветными фолиевыми фильтрами. Цвета фильтров: жёлтый, красный, синий и белый рассеивающий. Данный набор устанавливается на любой рефлектор диаметром от 180 до 220 мм. Шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Изготовлены из металла, крепление шторок производится с помощью двух винтов по углам.