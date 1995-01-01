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Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF на систему Profoto, 152 мм

  • DBPF на систему Profoto, 152 мм
  • DBPF на систему Profoto, 152 мм
  • DBPF на систему Profoto, 152 мм
Код товара:УТ-00023536
Артикул:25569

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF предназначено для установки светоформирующих насадок со сменным кольцом диаметром 152 мм на головки Profoto.


Диаметр кольца: 152 мм
Материал: металл, резина
Вес: 200 г