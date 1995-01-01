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Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF на систему Profoto, 152 мм

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Код товара: УТ-00023536 Артикул: 25569 Код товара: УТ-00023536 Артикул: 25569 Вес (брутто), кг 0.300 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.300 Описание Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF предназначено для установки светоформирующих насадок со сменным кольцом диаметром 152 мм на головки Profoto.

Диаметр кольца: 152 мм

Материал: металл, резина

Вес: 200 г Видео Наш обзор

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