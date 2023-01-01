Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF на систему Profoto, 145 мм
Код товара : УТ-00023537
Артикул : 25568
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Переходное кольцо Falcon Eyes DBPF предназначено для установки светоформирующих насадок со сменным кольцом диаметром 145 мм на головки Profoto.
Диаметр кольца: 145 мм
Материал: металл, резина
Вес: 200 г