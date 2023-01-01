Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL, 5 в 1, 106 см
Код товара : УТ-00022151
Артикул : 25408
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.450
Описание
Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/черный/белый отражающий/ белый просвечивающий. Рабочий диаметр 106 см. Используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра.
Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии с отражающими поверхностями.
Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену.
Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.
Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.
Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.
Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.
Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см.
Общий вес: 950 г.
Вес с 1 отражающей поверхностью: 500 г
Вес с просветной поверхностью: 400 г.