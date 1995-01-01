Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный. Диаметр 82 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра.

Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену.

Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.

Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.

Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.