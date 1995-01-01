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Зажим-клипса Falcon Eyes CL-P22 для крепления фона

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073565 Артикул : 28257

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Зажим-клипса CL-P22 из прочного ABS-пластика с нескользящими нейлоновыми накладками на захватах. Используется для крепления тканевых, бумажных или пластиковых фотофонов к перекладинам («воротам») диаметром до 20 мм. Ширина захвата 22 мм. Задать вопрос 270 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Зажим-клипса CL-P22 из прочного ABS-пластика с нескользящими нейлоновыми накладками на захватах. Используется для крепления тканевых, бумажных или пластиковых фотофонов к перекладинам («воротам») диаметром до 20 мм. Ширина захвата 22 мм. Материал: п ластик, нейлон

ластик, нейлон Размеры: 10 х 8 х 3 см

Вес: 40 г

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