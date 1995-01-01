Зажим-клипса Falcon Eyes CL-P22 для крепления фона
Код товара : УТ-00073565
Артикул : 28257
270 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зажим-клипса CL-P22 из прочного ABS-пластика с нескользящими нейлоновыми накладками на захватах. Используется для крепления тканевых, бумажных или пластиковых фотофонов к перекладинам («воротам») диаметром до 20 мм. Ширина захвата 22 мм.
- Материал: пластик, нейлон
- Размеры: 10 х 8 х 3 см
- Вес: 40 г
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