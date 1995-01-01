Зажим Falcon Eyes CL-C35
Код товара:УТ-00061549
Артикул:14558
Товар не найден
Характеристики
Вес110 г
Вес (брутто), кг0.134
Описание
Зажим-клипса Falcon Eyes CL-C35 может использоваться для крепления фона к столешнице, стойке или перекладине, для крепления отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Ширина раскрытия губок: 30 мм – губки в параллельном положении, 35-40 мм – максимальная толщина поверхности.