Зажим Falcon Eyes CL-C35



Код товара: УТ-00061549 Артикул: 14558 Код товара: УТ-00061549 Артикул: 14558 Вес 110 г Вес (брутто), кг 0.134 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 110 г Вес (брутто), кг 0.134 Описание Зажим-клипса Falcon Eyes CL-C35 может использоваться для крепления фона к столешнице, стойке или перекладине, для крепления отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Ширина раскрытия губок: 30 мм – губки в параллельном положении, 35-40 мм – максимальная толщина поверхности. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.