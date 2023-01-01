Зажим-клипса Falcon Eyes CL-C35 может использоваться для крепления фона к столешнице, стойке или перекладине, для крепления отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм.