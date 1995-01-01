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Зажим Falcon Eyes CL-C35

Код товара:УТ-00061549
Артикул:14558

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим-клипса Falcon Eyes CL-C35 может использоваться для крепления фона к столешнице, стойке или перекладине, для крепления отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Ширина раскрытия губок: 30 мм – губки в параллельном положении, 35-40 мм – максимальная толщина поверхности.