Зажим Falcon Eyes CL-C35
Код товара : УТ-00061549
Артикул : 14558
200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
110 г
Вес (брутто), г
0.134
Описание
Зажим-клипса Falcon Eyes CL-C35 может использоваться для крепления фона к столешнице, стойке или перекладине, для крепления отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Клипса изготовлена из металла, на захватах резиновые накладки, ширина захвата 75 мм.