Falcon Eyes CL-35M со съемным адаптером для установки студийного оборудования на трубах диаметром до 35 мм. Съемный адаптер 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки вспышек, микрофонов, отражателей и так далее. Зажим изготовлен из стали.