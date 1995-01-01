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Зажим Falcon Eyes CL-35BM

Код товара:УТ-00082520
Артикул:26629

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим Falcon Eyes CL-35BM представляет собой струбцину, жёстко соединённую с подпружиненным клипсовым зажимом. Усилия зажима клипсы (около 5 кг) достаточно, чтобы надёжно зафиксировать фон, отражатель, просветной фильтр и другое вспомогательное оборудование на весу. Струбцина позволяет устанавливать зажим на плоских поверхностях толщиной до 37 мм и на трубах диаметром до 40 мм. Губки клипсы, как и основание струбцины снабжены резиновыми накладками. Все детали зажима изготовлены из стали.

  • Материалы: сталь, резина
  • Ширина губок: 80 мм
  • Размеры: 11 х 8 х 10 см
  • Вес: 265 г