Зажим Falcon Eyes CL-35BM представляет собой струбцину, жёстко соединённую с подпружиненным клипсовым зажимом. Усилия зажима клипсы (около 5 кг) достаточно, чтобы надёжно зафиксировать фон, отражатель, просветной фильтр и другое вспомогательное оборудование на весу. Струбцина позволяет устанавливать зажим на плоских поверхностях толщиной до 37 мм и на трубах диаметром до 40 мм. Губки клипсы, как и основание струбцины снабжены резиновыми накладками. Все детали зажима изготовлены из стали.