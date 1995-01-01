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Зажим Falcon Eyes CL-35AP

  • CL-35AP
  • CL-35AP
  • CL-35AP
Код товара:УТ-00052583
Артикул:27901

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes CL-35AP — зажим для установки студийного оборудования на квадратные трубы (перекладины, штанги), столешницы и другие плоские поверхности. Струбцина зажима регулируется в пределах 30 мм и подойдет для крепления к большинству столешен. Резиновая накладка на винтовом зажиме помогает предотвратить скольжение и надежно фиксируется на поверхности из любого материала.

На конце зажима расположен шпигот 5/8" с посадочной резьбой 1/4" - на него устанавливается небольшой осветитель, вспышку, микрофон или любое другое студийное оборудование, имеющее соответствующее крепление.

Изготовлен из алюминия.

Тип крепления: шпигот диаметром 5/8" с резьбой 1/4"
Установка: плоские поверхности толщиной до 30 мм
Материал: алюминий
Цвет: черный