Зажим Falcon Eyes CL-35AL, струбцинный, до 35 мм
Код товара : УТ-00032212
Артикул : 14551
490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Falcon Eyes CL-35AL — зажим для установки студийного оборудования на плоские поверхности толщиной до 35 мм. Изготовлен из алюминия, посадочная головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес: 200 г.