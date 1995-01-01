Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зажим Falcon Eyes CL-35AL, струбцинный, до 35 мм

  • CL-35AL, струбцинный, до 35 мм
  • CL-35AL, струбцинный, до 35 мм
  • CL-35AL, струбцинный, до 35 мм
Код товара:УТ-00032212
Артикул:14551

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes CL-35AL — зажим для установки студийного оборудования на плоские поверхности толщиной до 35 мм (столешницы, трубы квадратного профиля и так далее). Стандартный несъемный шпигот 5/8" с посадочной резьбой 1/4". Изготовлен из алюминия, вес: 200 г.