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Зажим Falcon Eyes CL-22 винтовой с адаптером 5/8"

  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
  • CL-22 винтовой с адаптером 5/8"
Код товара:УТ-00058264
Артикул:14548

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный зажим Falcon Eyes CL-22 для крепления студийного оборудования к плоским поверхностям или трубам диаметром от 13 до 55 мм. Позволит установить осветительные приборы и различные аксессуары на стойки, трубки, столешницы, полки и так далее.

Рукоятка зажима работает по принципу подпружиненного накидного гаечного ключа и позволяет менять положение относительно оси вращения. В конструкции предусмотрено посадочное отверстие для шестигранной (или круглой) штанги диаметром 16 мм и резьба под винт 1/4".

Зажим изготовлен из металла, вес 0,41 кг. В комплекте переходник 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8", адаптер для установки зажима на плоскую поверхность, резиновый упор.