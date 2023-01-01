Описание

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной и механизмом реверсивного складывания ножек — для компактности при транспортировке. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 26, 23, 20 и 13 мм), а клипсовые зажимы секций – из прочного ABS пластика. Купить видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 можно операторам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры и дополнительного оборудования общим весом до 4 кг.

Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 176 см, минимальная рабочая высота — 59 см. Длина в сложенном виде — 54 см. При реверсивной установке центральной колонны минимальная рабочая высота ограничена лишь габаритами устанавливаемого оборудования. Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см, который незаменим в репортажных съёмках.

Штатив подходит для большинства популярных видеокамер или фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и множества других производителей. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4" или 3/8".

Надёжная и быстрая фиксация камеры

Съёмная голова обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. Винтовое крепление головки имеет резьбу 3/8". В основании головки расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования. Слева на корпусе головки расположен винтовой фиксатор угла наклона. Головка оснащена быстросъёмной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадание. На площадке расположены винты с резьбой 1/4" и 3/8". Размер площадки 89 х 44 мм.

Рукоятка может устанавливаться как слева так и справа от головы. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Для предотвращения износа резьбы, в корпус головки запрессованы металлические вкладыши. Длина рукоятки - 32 см.

Реверсивная центральная колонна

Площадка для установки головки для камеры снабжена винтом с резьбой 3/8". Для предотвращения жёсткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца. В основании колонны находится съёмный крюк для груза. Фиксация положения высоты центральной колонны осуществляется зажимным кольцом. Для исключения проворачивания центральной колонны во время горизонтального панорамирования по всей её длине сделан паз, в который входит фиксирующий палец, находящийся в узле крепления ножек.

Четыре секции ног

Четыре секции ножек штатива изготовлены из алюминиевого сплава. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление коррозии, а большой диаметр секций позволяет уменьшить вибрацию. Диаметр ножек штатива — 26, 23, 20 и 13 мм. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика. Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Механизм фиксации и шарнир наклона ножек изготовлены на высокоточном CNC оборудовании. Съёмная ножка штатива снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года. На концах штативных ног размещены съёмные пятки с резиновыми наконечниками.

2 в 1: штатив легко преобразуется в монопод

Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см, который незаменим в репортажных съемках.

Пузырьковый уровень

Штатив оборудован пузырьковым уровнем, который установлен в основании головки. Выставить камеру в горизонтальной плоскости не составит труда.

Чехол для транспортировки

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с регулируемым по длине наплечным ремнём.