Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700 предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из прочного композитного пластика. Максимальная высота 171,5 см.

Жидкостная голова для съемки видео

Встроенная голова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360˚ по горизонтали, наклоняется вверх и вниз, имеет независимые фиксаторы панорамирования и независимые регуляторы демпфирования. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Обе оси вращения головы оборудованы шкалами для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка.

Пузырьковый уровень

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями для выставления камеры по горизонту.

Подъемная центральная колонна

Центральная колонна поднимается и опускается поворотом рукоятки, это поможет точно отрегулировать высоту камеры без регулировки ног штатива. Подъем центральной колонны является востребованной функцией при выборе, частой смене или чередовании ракурсов съемки. Рукоятка складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке.

Быстрая подготовка к работе и устойчивость на любых поверхностях

Благодаря растяжке, расположенной на верхней секции, подготовка штатива к работе и выравнивание происходит быстрее и легче. Растяжка фиксируется в заданном положении и обеспечивает устойчивость во время работы со штативом. Для дополнительной стабильности предусмотрен специальный крюк, к которому можно подвесить подручный груз для утяжеления конструкции.

Три секции ног

Ширина профиля секций ног: 30/26,5/23 мм. Большой размер ширины профиля обеспечивает высокую устойчивость. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием, которые позволят добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях.

Комфортное использование

На верхних секциях ног расположены мягкие накладки из пеноматериала, которые позволяют комфортно использовать штатив даже при отрицательных температурах.

Сумка в комплекте

Для бережной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой на молнии с регулируемым по длине ремнем.