Односторонний складной отражатель, серебристый, диаметр 80 см. Может использоваться для фото- и видеосъемки. Недорогое, легкое и компактное решение для выездной и студийной съемки.

Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см.