Отражатель Falcon Eyes CFR-32S HL, серебристый, 80 см
Код товара : УТ-00015210
Артикул : 25400
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Односторонний складной отражатель, серебристый, диаметр 80 см. Может использоваться для фото- и видеосъемки. Недорогое, легкое и компактное решение для выездной и студийной съемки.
Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.
Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см.