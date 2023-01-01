Перекладина Falcon Eyes CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
Код товара : УТ-00058181
Артикул : 20830
3 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.8 кг
Описание
Составная алюминиевая перекладина, используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов на пару студийных стоек, для монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Максимальная длина 3.85 м, 4 секции по 0.96 м, диаметр 35 мм. Также возможна сборка из 3 секций, длина 2.88 м.