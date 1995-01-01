Главная страница Осветительное оборудование Держатели Перекладина Falcon Eyes CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м

Перекладина Falcon Eyes CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м

<









>





Код товара: УТ-00058181 Артикул: 20830 Код товара: УТ-00058181 Артикул: 20830 Вес 1.8 кг Размер упаковки 106.5 х 9 х 9.5 см Размеры максимальная длина 3.85 м, длина 1 секции: 0.96 м, диаметр 15 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 1.8 кг Размер упаковки 106.5 х 9 х 9.5 см Размеры максимальная длина 3.85 м, длина 1 секции: 0.96 м, диаметр 15 мм Описание Составная алюминиевая перекладина, используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов на пару студийных стоек, для монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Максимальная длина 3.85 м, 4 секции по 0.96 м, диаметр 35 мм. Также возможна сборка из 3 секций, длина 2.88 м. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.