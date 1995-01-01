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Перекладина Falcon Eyes CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м

  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
  • CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
Код товара:УТ-00058181
Артикул:20830

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Составная алюминиевая перекладина, используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов на пару студийных стоек, для монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Максимальная длина 3.85 м, 4 секции по 0.96 м, диаметр 35 мм. Также возможна сборка из 3 секций, длина 2.88 м.