Перекладина Falcon Eyes CB-BS386, 4 секции, длина 3.8 м
Код товара:УТ-00058181
Артикул:20830
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Характеристики
Вес1.8 кг
Размер упаковки106.5 х 9 х 9.5 см
Размерымаксимальная длина 3.85 м, длина 1 секции: 0.96 м, диаметр 15 мм
Описание
Составная алюминиевая перекладина, используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона или осветительных приборов на пару студийных стоек, для монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Максимальная длина 3.85 м, 4 секции по 0.96 м, диаметр 35 мм. Также возможна сборка из 3 секций, длина 2.88 м.