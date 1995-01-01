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Перекладина Falcon Eyes CB-BS300, телескопическая, 3 м

  • CB-BS300, телескопическая, 3 м
  • CB-BS300, телескопическая, 3 м
  • CB-BS300, телескопическая, 3 м
  • CB-BS300, телескопическая, 3 м
  • CB-BS300, телескопическая, 3 м
Код товара:УТ-00028180
Артикул:20829

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Falcon Eyes CB-BS300 - это телескопическая алюминиевая перекладина. Максимальное расстояние между креплениями для стоек составляет 2,98 м. Перекладина используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона, осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8".

  • Максимальная длина: 298 см
  • Диаметр секций: 30 / 25 / 21 мм
  • Длина в сложенном виде: 123 см
  • Вес: 800 г
  • Вес с упаковкой: 1 кг