Перекладина Falcon Eyes CB-BS300, телескопическая, 3 м
Код товара : УТ-00028180
Артикул : 20829
3 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
800 грамм
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Falcon Eyes CB-BS300 - это телескопическая алюминиевая перекладина. Максимальное расстояние между креплениями для стоек составляет 2,98 м. Перекладина используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона, осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8".
- Максимальная длина: 298 см
- Диаметр секций: 30 / 25 / 21 мм
- Длина в сложенном виде: 123 см
- Вес: 800 г
- Вес с упаковкой: 1 кг