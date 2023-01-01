Falcon Eyes CB-BS300 - это телескопическая алюминиевая перекладина. Максимальное расстояние между креплениями для стоек составляет 2,98 м. Перекладина используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона, осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8".