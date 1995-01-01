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Перекладина Falcon Eyes CB-BS300, телескопическая, 3 м

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Код товара: УТ-00028180 Артикул: 20829 Код товара: УТ-00028180 Артикул: 20829 Вес 800 грамм Размер упаковки 127 х 6 х 5 см Размеры от 123 см до 298 см Вес (брутто), кг 1.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 800 грамм Размер упаковки 127 х 6 х 5 см Размеры от 123 см до 298 см Вес (брутто), кг 1.000 Описание Falcon Eyes CB-BS300 - это телескопическая алюминиевая перекладина. Максимальное расстояние между креплениями для стоек составляет 2,98 м. Перекладина используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона, осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Максимальная длина: 298 см

Диаметр секций: 30 / 25 / 21 мм

Длина в сложенном виде: 123 см

Вес: 800 г

Вес с упаковкой: 1 кг Видео Наш обзор

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