Перекладина Falcon Eyes CB-BS300, телескопическая, 3 м
Код товара:УТ-00028180
Артикул:20829
Товар не найден
Характеристики
Вес800 грамм
Размер упаковки127 х 6 х 5 см
Размерыот 123 см до 298 см
Вес (брутто), кг1.000
Описание
Falcon Eyes CB-BS300 - это телескопическая алюминиевая перекладина. Максимальное расстояние между креплениями для стоек составляет 2,98 м. Перекладина используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки фона, осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т. д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8".
- Максимальная длина: 298 см
- Диаметр секций: 30 / 25 / 21 мм
- Длина в сложенном виде: 123 см
- Вес: 800 г
- Вес с упаковкой: 1 кг