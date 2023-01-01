Описание

Набор из трёх фонов (черного, серого и белого) и стойки с перекладиной. Размер фонов 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Набор предназначен, в первую очередь, для предметной фотосъёмки. Моющийся пластик, из которого изготовлены полотна фонов, позволяет при бережном отношении содержать в его в идеальном состоянии (без заломов, растяжек, пятен) даже в условиях интенсивного использования.

Конструкция стойки

Стойка представляет собой вертикальную телескопическую и горизонтальную штанги, соединённые между собой винтом с гайкой барашком. Штанги устанавливаются на основание с раздвижными лапками и фиксируются на нём винтом.

Телескопическая вертикальная стойка изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 22 и 19 мм. Высота штанги регулируется от 35 до 63 см и фиксируется хомутовым зажимом. Длина горизонтальной штанги составляет 71 см. Торцы штанги закрыты пластиковыми пробками.

Основание состоит из базы с отверстием для вертикальной штанги и двух раздвижных лапок. Для предотвращения открытия лапок на 180° они снабжены предохранителем. С обратной стороны на лапки наклеены накладки из вспененного материала, которые предотвращают скольжение комплекта на поверхности стола или пола и уберегут их от появления царапин. База и лапки изготовлены из стали.

Фоны к стойке крепятся с помощью трёх клипс-прищепок, входящих в комплект.