Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 240 LED, светодиодный, 36 Вт, 3000-5600 К
Код товара : УТ-00039026
Артикул : 26758
5 730 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
36 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%, плавная
Освещенность
450 лк
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
да, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
0.5 кг
Вес (брутто), г
0.750
Комплектация
сетевой адаптер, кабель питания, держатель для смартфона, шаровая головка, штативный адаптер, кронштейн на башмак, сумка с наплечным ремнем, инструкция
Описание
Светодиодная кольцевая панель BeautyLight 240 LED поможет бьюти-блогерами, гримерам, визажистам, стилистам осветить без теней лицо модели и скорректировать особенности естественного освещения для адекватной передачи оттенков кожи.
Панель с матовой рассеивающей поверхностью, плавной регулировкой цветовой температуры и яркости можно использовать для портретной и предметной съемки без дополнительных фильтров, а также применять в комплекте с другим осветительным оборудованием.
Компактный и легкий (480 г) осветитель с небольшим энергопотреблением и корпусом из прочного ABS-пластика удобно использовать во время выездной съемки или мероприятия. Так, от аккумулятора NP-F970 емкостью 10050 мА·ч прибор сможет работать около 2,5 ч. Сумка для перевозки осветителя входит в комплект.
Три разъема типа холодный башмак на корпусе, штативный адаптер, шаровая головка с креплением для установки на холодный башмак и винтом ¼'' позволяют зафиксировать на панели дополнительные устройства, например зеркало, микрофон или входящий в комплект подпружиненный держатель для смартфона.
Кронштейн позволяет закрепить прибор на стойке, штанге или другой опорной системе с посадочным диаметром 5/8” и отрегулировать его наклон в пределах 180°, чтобы осветить объект под нужным углом. В комплект также входит кронштейн для установки осветителя в башмак штативного адаптера или камеры. Паз в верхней части корпуса дает возможность повесить панель на стенку или другую вертикальную поверхность.