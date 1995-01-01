Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, рисунка или складок, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки. Матовая бумага не создает блики, свет ложится равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.

Фон изготавливается из высокопрочной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м², намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления. Совместим с системой подъема фона FalconEyes и других производителей.