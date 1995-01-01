Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фон Falcon Eyes BackDrop, бумажный, 2.72x10 м, красный

Код товара:УТ-00079815
Артикул:30519

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, рисунка или складок, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки. Матовая бумага не создает блики, свет ложится равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.

Фон изготавливается из высокопрочной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м², намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления. Совместим с системой подъема фона FalconEyes и других производителей.

  • Размер упаковки: 275 х 9 х 9 см
  • Вес брутто: 6 кг