Фон Falcon Eyes BackDrop, бумажный, 2.72x10 м, черный
Код товара : УТ-00038964
Артикул : 26785
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
4.000
Описание
Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные.
Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м² и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления (совместим с системой подъема фона FalconEyes).
Поставляется в виде рулона в коробке.