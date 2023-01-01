Описание

Бумажный фон стандартной ширины (2.7 м), длина рулона 10 метров. Изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м² с матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм).

Бесшовные бумажные фотофоны давно используются как в профессиональных, так и в домашних студиях. Они практически не имеют текстуры, поэтому не отвлекают от объекта съемки, а матовая поверхность не создает бликов, освещается равномерно, с плавным затуханием. По мере износа или загрязнения фона поврежденный кусок отрезается, а новый отматывается из рулона.