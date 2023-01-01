Система подъема фона Falcon Eyes B-REEL
Код товара : УТ-00040038
Артикул : 14912
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.16 кг (брутто)
Вес (брутто), г
1.000
Описание
B-REEL – система для установки и подъема фонов, намотанных на трубу (втулку) с внутренним диаметром 46–78 мм. Может использоваться в фото- и видеостудиях, в том числе в домашних, при организации локальных зон для фотосессий, интервью, видеоблогинга.
Помогает не только оперативно разматывать или убирать рулонный фон, но и бережно его хранить, без повреждения, загрязнения и складок на полотне.
Подъемник состоит из двух держателей с цанговым механизмом, цепи и грузика-утяжелителя. Цанговый механизм (гантель) вставляется в трубку, на которую намотан фон. При повороте рукоятки держателя 4 лепестка цанги разжимаются и плотно фиксируются в трубке рулона.
Держатели устанавливаются в паз кронштейна. Для монтажа системы можно использовать кронштейны CBH-3: стальные пластины толщиной 4 мм с помощью винтовых зажимов закрепляются на перекладинах, штангах, трубах, стойках, распорках-автополах диаметром до 35 мм. Также можно использовать настенные / потолочные кронштейны или адаптеры для студийных стоек других производителей.
На одном держателе, входящем в комплект, находится шестеренка цепной передачи с ограничителем, удерживающим цепь от соскальзывания с зубцов. На другом – упор с винтовым зажимом, исключающий перемещение рулона по горизонтали.
Цепь состоит из разъемных звеньев. Ее длина от зубчатого колеса до груза – 2 метра. Убрав часть звеньев, цепь можно укоротить, чтобы сделать управление фоном более удобным. Грузик (280 г.) с направляющими для звеньев утяжеляет цепь, чтобы она висела ровно, не раскачивалась и не запутывалась.
Подъемник можно использовать как самостоятельное устройство, в виде комплекта с кронштейнами CBH-REEL или как часть систем B-3W и B-4W, рассчитанных на работу с несколькими фонами.
Комплектация:
- Ролики для рулона с фоном – 1 пара
- Цепь
- Груз
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон