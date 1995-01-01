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Комплект Falcon Eyes B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м

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Код товара: УТ-00014165 Артикул: 14972 Код товара: УТ-00014165 Артикул: 14972 Вес стойка: 2,5 кг перекладина: 0,8 кг комплект с сумкой: 6,4 кг комплект с упаковкой: 7,1 кг Размер упаковки 126 х 20 х 14 см Вес (брутто), кг 7.100 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес стойка: 2,5 кг перекладина: 0,8 кг комплект с сумкой: 6,4 кг комплект с упаковкой: 7,1 кг Размер упаковки 126 х 20 х 14 см Вес (брутто), кг 7.100 Описание Falcon Eyes В-8510/H - система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, телескопической перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Максимальная высота стойки: 280 см

Минимальная высота стойки: 100 см

Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм

Количество секций стойки: 3

Размах треноги: 95 см

Максимальная длина перекладины (ширина системы) 300 см

Диаметр перекладины: 30/25/21 мм

Количество секций перекладины: 3 (телескопическая)

Материал стоек: cталь

Материал перекладины: алюминиевый сплав

Размер упаковки: 126х20х14 см

Вес стойка: 2,5 кг

перекладина: 0,8 кг

комплект с сумкой: 6,4 кг

комплект с упаковкой: 7,1 кг

Стойка х 2 шт.

Телескопическая перекладина х 1 шт.

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