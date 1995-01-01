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Комплект Falcon Eyes B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м

  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
  • B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
Код товара:УТ-00014165
Артикул:14972

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Falcon Eyes В-8510/H - система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, телескопической перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек.

  • Максимальная высота стойки: 280 см
  • Минимальная высота стойки: 100 см
  • Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм
  • Количество секций стойки: 3
  • Размах треноги: 95 см
  • Максимальная длина перекладины (ширина системы) 300 см
  • Диаметр перекладины: 30/25/21 мм
  • Количество секций перекладины: 3 (телескопическая)
  • Материал стоек: cталь
  • Материал перекладины: алюминиевый сплав
  • Размер упаковки: 126х20х14 см
  • Вес стойка: 2,5 кг
  • перекладина: 0,8 кг
  • комплект с сумкой: 6,4 кг
  • комплект с упаковкой: 7,1 кг
  • Стойка х 2 шт.
  • Телескопическая перекладина х 1 шт.
  • Сумка для переноски.