Комплект Falcon Eyes B-8510/H для установки тканевого фона, высота 2.8 м, ширина 3 м
Код товара:УТ-00014165
Артикул:14972
Товар не найден
Характеристики
Весстойка: 2,5 кг перекладина: 0,8 кг комплект с сумкой: 6,4 кг комплект с упаковкой: 7,1 кг
Размер упаковки126 х 20 х 14 см
Вес (брутто), кг7.100
Описание
Falcon Eyes В-8510/H - система установки тканевого фона, поставляется в комплекте из двух стоек, телескопической перекладины и сумки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек.
- Максимальная высота стойки: 280 см
- Минимальная высота стойки: 100 см
- Диаметр секций стойки: 35/30/25 мм
- Количество секций стойки: 3
- Размах треноги: 95 см
- Максимальная длина перекладины (ширина системы) 300 см
- Диаметр перекладины: 30/25/21 мм
- Количество секций перекладины: 3 (телескопическая)
- Материал стоек: cталь
- Материал перекладины: алюминиевый сплав
- Размер упаковки: 126х20х14 см
- Вес стойка: 2,5 кг
- перекладина: 0,8 кг
- комплект с сумкой: 6,4 кг
- комплект с упаковкой: 7,1 кг
- Стойка х 2 шт.
- Телескопическая перекладина х 1 шт.
- Сумка для переноски.