Система подъема фона Falcon Eyes B-6W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/ сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.

B-6W позволяет установить 6 фонов. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).

Комплектация:

Кронштейн – 2 шт

Ролики для рулона с фоном – 6 пар

Цепь – 6 шт

Груз – 6 шт

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Характеристики