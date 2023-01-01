Система подъема фона Falcon Eyes B-6W
Код товара : УТ-00052296
Артикул : 24597
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Система подъема фона Falcon Eyes B-6W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/ сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.
B-6W позволяет установить 6 фонов. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).
Комплектация:
- Кронштейн – 2 шт
- Ролики для рулона с фоном – 6 пар
- Цепь – 6 шт
- Груз – 6 шт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Характеристики
- Размер монтажной площадки кронштейна: 72х5 см
- Длина нижнего подвеса: 33 см
- Размер упаковки: 71х36х12 cм
- Вес с упаковкой: 12.2 кг