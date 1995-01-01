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Система подъема фона Falcon Eyes B-6W

  • B-6W
  • B-6W
  • B-6W
Код товара:УТ-00052296
Артикул:24597

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Система подъема фона Falcon Eyes B-6W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/ сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.

B-6W позволяет установить 6 фонов. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).

Комплектация:

  • Кронштейн – 2 шт
  • Ролики для рулона с фоном – 6 пар
  • Цепь – 6 шт
  • Груз – 6 шт
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Характеристики

  • Размер монтажной площадки кронштейна: 72х5 см
  • Длина нижнего подвеса: 33 см
  • Размер упаковки: 71х36х12 cм
  • Вес с упаковкой: 12.2 кг