Описание

Моторизованный подъемник фона Falcon Eyes B-6M предназначен для дистанционного поднятия и опускания фотофона с помощью проводного или беспроводного пульта дистанционного управления (входят в комплект). Смена фона теперь занимает считанные секунды.

Подъёмник состоит из приводной части с электромоторами и проводным пультом управления, ответной части подъёмника и шести сборных валов длиной 3.22 м. Корпуса приводной и ответной частей сделаны из стали. На обоих корпусах есть крепёжные отверстия. Установить подъёмник возможно как на стену, так и на потолок. Посадочные места для валов оснащены подшипниками и винтовыми фиксаторами. Фоны шириной до 3 м наматываются на валы подъемника. Питание подъемника осуществляется от сети переменного тока. Длина кабеля питания около 270 см.

На приводной части находится блок управления со светодиодной индикацией работы подъемника.

Пульты дистанционного управления

Проводной пульт оснащен 6 кнопками управления каждым валом. Дополнительно нем размещен выключатель питания всего подъемника в целом. Длина кабеля проводного пульта — около 210 см. Беспроводной радио-пульт снабжен антенной для увеличения дальности, кнопками для поднятия/опускания фонов. Пульт работает от двух 12 В батареек типа 23А. Дальность эффективной работы до 50 м.

Валы для фонов

В комплекте подъемника предусмотрено 6 валов.Один конец вала (без отверстия для фиксатора) свободно заводится в отверстие ответной части подъемника. Второй конец (с отверстием для фиксатора) заводится в муфту приводной части и фиксируется болтом с гайкой от проворачивания. Заменить или установить фон можно перемотав фон со втулки на вал, закрепив край фона на валу скотчем. Либо надеть фон вместе со его втулкой на вал, скомпенсировав разницу диаметров вала и втулки подручными эластичными материалами (резина, плотный поролон, пенопласт и т д.). Благодаря таким вставкам между валом и рулоном последний не будет проворачиваться на валу. Так как внутренние диаметры рулонов не стандартизированы, иного способа, кроме как использовать противоскользящие, компенсирующие разницу диаметров вала и внутреннего диаметра, самостоятельно изготовленные «распорки» нет.

Характеристики