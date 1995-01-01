Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Система крепления фона Falcon Eyes B-4W, на 4 фона

  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
  • B-4W, на 4 фона
Код товара:УТ-00017554
Артикул:14964

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Система подъема фона Falcon Eyes B-4W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.

B-4W позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки / распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).

Комплектация:

  • Кронштейн – 2 шт
  • Ролики для рулона с фоном – 4 пары
  • Цепь – 4 шт
  • Груз – 4 шт