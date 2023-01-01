Описание

Система подъема фона Falcon Eyes B-4W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.

B-4W позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки / распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).

Комплектация: