Система крепления фона Falcon Eyes B-4W, на 4 фона
Код товара : УТ-00017554
Артикул : 14964
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Система подъема фона Falcon Eyes B-4W предназначена для использования с бумажными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями.
B-4W позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки / распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно).
Комплектация:
- Кронштейн – 2 шт
- Ролики для рулона с фоном – 4 пары
- Цепь – 4 шт
- Груз – 4 шт