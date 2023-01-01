Система крепления фона Falcon Eyes B-3W
Код товара : УТ-00019116
Артикул : 14963
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Система подъема фона Falcon Eyes B-3W позволяет установить 3 фона. Крепится на стены или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно) Движение каждого фона осуществляется входящими в комплект роликами с цепями. Рекомендуется для использования с бумажными фонами. Крепление к кронштейнам каждой трубы с намотанным на нее фоном, осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащенных ручным приводом для опускания/подъема фона.
Комплектация
- Кронштейн – 2 ш
- Ролики для рулона с фоном – 3 пар
- Цепь – 3 шт
- Груз – 3 шт
Характеристики
- Размер монтажной площадки кронштейна: 33,5х5 см
- Длина нижнего подвеса: 21,5 см
- Размер упаковки: 34х32х11 cм
- Вес с упаковкой: 6.1 кг