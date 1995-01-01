Система подъема фона Falcon Eyes B-3W позволяет установить 3 фона. Крепится на стены или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно) Движение каждого фона осуществляется входящими в комплект роликами с цепями. Рекомендуется для использования с бумажными фонами. Крепление к кронштейнам каждой трубы с намотанным на нее фоном, осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащенных ручным приводом для опускания/подъема фона.

Комплектация

Кронштейн – 2 ш

Ролики для рулона с фоном – 3 пар

Цепь – 3 шт

Груз – 3 шт



Характеристики