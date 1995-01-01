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Система крепления фона Falcon Eyes B-3W

  • B-3W
  • B-3W
  • B-3W
  • B-3W
  • B-3W
  • B-3W
  • B-3W
Код товара:УТ-00019116
Артикул:14963

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Система подъема фона Falcon Eyes B-3W позволяет установить 3 фона. Крепится на стены или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов (возможна установка на стойки/распорки с помощью винтового зажима Falcon Eyes CL-22 с адаптером, приобретается отдельно) Движение каждого фона осуществляется входящими в комплект роликами с цепями. Рекомендуется для использования с бумажными фонами. Крепление к кронштейнам каждой трубы с намотанным на нее фоном, осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащенных ручным приводом для опускания/подъема фона.

Комплектация

  • Кронштейн – 2 ш
  • Ролики для рулона с фоном – 3 пар
  • Цепь – 3 шт
  • Груз – 3 шт

Характеристики

  • Размер монтажной площадки кронштейна: 33,5х5 см
  • Длина нижнего подвеса: 21,5 см
  • Размер упаковки: 34х32х11 cм
  • Вес с упаковкой: 6.1 кг