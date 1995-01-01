Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Комплект Falcon Eyes B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м

  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
  • B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
Код товара:УТ-00001875
Артикул:20707

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и стойки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Для крепления фона рекомендуется использовать зажимы (не входят в комплект). Подобная система позволяет быстро организовать студийный фон при выездной съемке. Не подходит для бумажных фонов.

Характеристики:

  • Максимальная высота стойки: 410 см
  • Минимальная высота стойки: 115 см
  • Диаметр секций стойки: 40 / 35 / 30 / 25 мм
  • Количество секций стойки: 4
  • Размах треноги: 105 см
  • Длина перекладины: 384 см
  • Диаметр перекладины: 35 мм
  • Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)
  • Материал стоек: алюминиевый сплав
  • Материал перекладины: алюминиевый сплав
  • Размер упаковки: 127 х 28 х 17 см
  • Вес: стойка: 2.75 кг, перекладина: 1.8 кг, комплект с сумкой: 8 кг,
  • Вес брутто: 8.8 кг

Комплектация:

  • Стойки 2 шт.
  • Составные секции перекладины 4 шт
  • Сумка для переноски