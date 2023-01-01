Комплект Falcon Eyes B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м
Код товара : УТ-00001875
Артикул : 20707
13 780 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
8.800
Описание
Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и стойки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Для крепления фона рекомендуется использовать зажимы (не входят в комплект). Подобная система позволяет быстро организовать студийный фон при выездной съемке. Не подходит для бумажных фонов.
Характеристики:
- Максимальная высота стойки: 410 см
- Минимальная высота стойки: 115 см
- Диаметр секций стойки: 40 / 35 / 30 / 25 мм
- Количество секций стойки: 4
- Размах треноги: 105 см
- Длина перекладины: 384 см
- Диаметр перекладины: 35 мм
- Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)
- Материал стоек: алюминиевый сплав
- Материал перекладины: алюминиевый сплав
- Размер упаковки: 127 х 28 х 17 см
- Вес: стойка: 2.75 кг, перекладина: 1.8 кг, комплект с сумкой: 8 кг,
- Вес брутто: 8.8 кг
Комплектация:
- Стойки 2 шт.
- Составные секции перекладины 4 шт
- Сумка для переноски