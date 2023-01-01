Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и стойки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Для крепления фона рекомендуется использовать зажимы (не входят в комплект). Подобная система позволяет быстро организовать студийный фон при выездной съемке. Не подходит для бумажных фонов.