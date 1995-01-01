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Комплект Falcon Eyes B-015 для установки тканевого фона, высота до 4.1 м, ширина 3.84 м

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Код товара: УТ-00001875 Артикул: 20707 Код товара: УТ-00001875 Артикул: 20707 Вес (брутто), кг 8.800 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 8.800 Описание Система установки тканевого фона поставляется в комплекте из двух стоек, составной перекладины и стойки. Разборная конструкция укладывается в сумку для переноски. Внутри сумки имеются два кармана для стоек. Для крепления фона рекомендуется использовать зажимы (не входят в комплект). Подобная система позволяет быстро организовать студийный фон при выездной съемке. Не подходит для бумажных фонов. Характеристики: Максимальная высота стойки: 410 см

Минимальная высота стойки: 115 см

Диаметр секций стойки: 40 / 35 / 30 / 25 мм

Количество секций стойки: 4

Размах треноги: 105 см

Длина перекладины: 384 см

Диаметр перекладины: 35 мм

Количество секций перекладины: 4 (составная, длина каждой секции 96 см)

Материал стоек: алюминиевый сплав

Материал перекладины: алюминиевый сплав

Размер упаковки: 127 х 28 х 17 см

Вес: стойка: 2.75 кг, перекладина: 1.8 кг, комплект с сумкой: 8 кг,

Вес брутто: 8.8 кг Комплектация: Стойки 2 шт.

Составные секции перекладины 4 шт

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