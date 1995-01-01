Micro Tiny – это самая маленькая из производимых сумок-вставок для рюкзаков f-stop. Внутреннего объема достаточно для, например, полнокадровой беззеркальной камеры с объективом не больше 24-70/2.8, либо для пары объективов среднего размера, пары вспышек или различных мелочей. Внутреннее пространство организуется с помощью 3 разделителей на липучках велкро. Пара эластичных ремней с креплением на те же липучки позволяет плотнее зафиксировать оборудование, чтобы оно самопроизвольно не вываливалось из сумки при ее открытии в вертикальном положении.

Плотные стенки и разделители защищают оборудование от повреждений даже при достаточно сильных ударах. Для ношения сумки отдельно от рюкзака предусмотрена верхняя ручка. Благодаря двум металлическим кольцам сумку можно также носить на плечевом ремне (ремень не входит в комплект).

Как можно видеть из инфографики от производителя, Micro Tiny подходит для всех рюкзаков f-stop.

Размеры внешние: 20.3 х 15.2 х 10.2 см