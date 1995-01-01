Комплект ремней f-stop Extension Kit для рюкзаков Mountain Series DuraDiamond

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Код товара: УТ-00078047 Артикул: m830-80 Код товара: УТ-00078047 Артикул: m830-80 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Описание Комплект удлинительных ремней для поясного ремня и нагрудной стяжки. Предназначен для людей с крупной комплекцией. Совместим только с рюкзаками f-stop Mountain Series DuraDiamond: Ajna 37L, Tilopa 50L и Shinn 80L. Поясной удлинительный ремень: длина 25 см.

Нагрудный удлинительный р емень: длина 15 см. Видео Наш обзор

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