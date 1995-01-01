Комплект удлинительных ремней для поясного ремня и нагрудной стяжки. Предназначен для людей с крупной комплекцией. Совместим только с рюкзаками f-stop Mountain Series DuraDiamond: Ajna 37L, Tilopa 50L и Shinn 80L.
Поясной удлинительный ремень: длина 25 см.
Нагрудный удлинительный ремень: длина 15 см.
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