Зарядное устройство EOFE EC01, USB-C, 20 Вт, 3A, белое + кабель USB-C 1 м
Код товара:УТ-00079828
Артикул:EOF-EC01-WT
Товар не найден
Описание
Компактное сетевое зарядное устройство с выходами USB-A и USB-C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее.
Устройство поддерживает стандарты USB Power Delivery и Quick Charge 3.0. Выпускается в белом цвете.
В комплекте идет кабель USB-C / USB-C длиной 1 метр.
Поставляется в картонной коробке.
- Входной ток: 100-240В 50/60 Гц 0.8A (макс.)
- USB-C выход: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A (20 Вт макс.)