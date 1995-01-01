Зарядное устройство EOFE E601, 65 Вт, USB-A + USB-C, белое
Код товара:УТ-00080972
Артикул:EOF-E601-WT
Товар не найден
Описание
EOFE E601 – зарядное устройство высокой мощности, которое может использоваться для быстрой зарядки смартфонов, планшетов, фотокамер и других устройств. Благодаря максимальной мощности 65 Вт оно может даже заряжать ноутбуки. Устройство оснащено 2 выходами: USB-A (макс. 18 Вт) и USB-C (макс. 65 Вт). Достаточно компактный корпус не займет много места в вашей сумке или рюкзаке. Устройство мультивольтажное: работает с сетями переменного тока от 100 до 240 Вольт, при использовании соответствующего адаптера для вилки его можно применять практически в любом регионе мира.
Характеристики
- Вход: 100-240В 50/60Гц 1.5А (макс.)
- Выход USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А (18 Вт. макс.)
- Выход USB-C: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А (65 Вт макс.)
- Оба выхода сразу: USB-A 5В 3А + USB-C 45 Вт (макс.)