EOFE E601 – зарядное устройство высокой мощности, которое может использоваться для быстрой зарядки смартфонов, планшетов, фотокамер и других устройств. Благодаря максимальной мощности 65 Вт оно может даже заряжать ноутбуки. Устройство оснащено 2 выходами: USB-A (макс. 18 Вт) и USB-C (макс. 65 Вт). Достаточно компактный корпус не займет много места в вашей сумке или рюкзаке. Устройство мультивольтажное: работает с сетями переменного тока от 100 до 240 Вольт, при использовании соответствующего адаптера для вилки его можно применять практически в любом регионе мира.