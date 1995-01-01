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Зарядное устройство EOFE E204, USB-C 20 Вт, белое

  • E204, USB-C 20 Вт, белое
  • E204, USB-C 20 Вт, белое
  • E204, USB-C 20 Вт, белое
  • E204, USB-C 20 Вт, белое
  • E204, USB-C 20 Вт, белое
Код товара:УТ-00080973
Артикул:EOF-E204-WT

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактное зарядное устройство для телефонов, планшетов, фотоаппаратов и другой электроники. 1 выход питания USB Type C с максимальной мощностью 20 Вт обеспечивает быструю зарядку по протоколу USB Power Delivery. Устройство мультивольтажное, может работать практически в любом регионе мира – вам понадобится только адаптер для вилки.

  • Вход: 100-240В 50/60 Гц 0.6А макс.
  • Выход: 5В 3А, 9В 2.22А, 12В 1.67А