Компактное сетевое зарядное устройство с выходами USB-A и USB-C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Устройство мультивольтажное: может работать в сетях с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его в любом регионе мира (потребуется только простой адаптер для вилки). Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее.

Устройство поддерживает стандарты USB Power Delivery и Quick Charge 3.0. Выпускается в 2 цветах: черном и белом. Поставляется в картонной коробке.