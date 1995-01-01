Зарядное устройство EOFE E203, USB-A + USB-C, 20 Вт, 3A, белое
Код товара:УТ-00079827
Артикул:EOF-E203-WT
Товар не найден
Описание
Компактное сетевое зарядное устройство с выходами USB-A и USB-C. Обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов, других мобильных устройств и аксессуаров: максимальная мощность 20 Вт. Устройство мультивольтажное: может работать в сетях с напряжением от 100 до 240 Вольт, что позволяет использовать его в любом регионе мира (потребуется только простой адаптер для вилки). Присутствуют все необходимые защиты: от короткого замыкания, скачков напряжения, повышенной силы тока, избыточного заряда, перегрева и так далее.
Устройство поддерживает стандарты USB Power Delivery и Quick Charge 3.0. Выпускается в 2 цветах: черном и белом. Поставляется в картонной коробке.
- Входной ток: 100-240В 50/60 Гц 0.8A (макс.)
- USB-C выход: 5В 3A, 9В 2.22A, 12В 1.67A (20 Вт макс.)
- USB-A выход: 5В 3A, 9В 2A, 12В 1.5A (18 Вт макс.)
- USB-C+USB-A одновременно: 5В 3A (15 Вт макс.)