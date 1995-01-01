Кабель EOFE CC22, USB-C / USB-C, 3А, ПВХ, 2 метра, белый
Код товара:УТ-00079824
Артикул:EOF-CC22-WT
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Дата-кабель для зарядки и передачи данных, коннекторы USB Type С, оплетка из ПВХ, материал проводника – медь. Кабель поддерживает быструю зарядку с силой тока до 3А. Обмен данными по стандарту USB 2.0: максимальная скорость передачи 480 Мбит/с. Кабель протестирован на 15000 сгибаний, а штекеры – на 15000 циклов установки в USB гнездо. С EOFE AC21 вы можете быть уверены, этот кабель прослужит вам долго.
Длина кабеля: 2 м.
Выпускается в 2 цветах: черном и белом.